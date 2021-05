Nii näiteks leidus neljapäeva pärastlõunal Tartus Emajõe randades ja Anne kanali ääres vaid mõningaid päevitajaid, kes tuult trotsides olid oma lina liivale laiali laotanud. Tõsi, rätikule tuli veel esialgu midagi rasket nurkadesse asetada, et küljealune minema ei lendaks. Kuid õigeid plaažilisi pole see kunagi heidutanud, miks peaks nüüdki.

Ta lubas, et juuni esimeseks päevaks on randades olemas ka käimlad, Anne kanali ääres on tualett avatud juba praegu.

«Möödunud aastaga võrreldes on suurim muutus ehk see, et linnavalitsus tegi lodjakojaga lepingu ja sealsed WCd on nüüd rannas kõigile kasutada,» oli Kiudorfil hea uudis Emajões suplejatele.