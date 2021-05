Koolid otsustavad, kes õpivad klassis, kes õues, kes kodus

Kivilinna kooli direktor Karin Lukk möönis, et nakatumisnäitajate tõusu vaadates on kool valmis erikokkulepeteks. «Kooli avame kõigile õpilastele, kuid juba praegu on osa lapsevanemaid andnud mõista, et sooviksid distantsõppe jätkumist,» sõnas Lukk.