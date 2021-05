Kui Tartu driftihalli juhataja Kati Rannamees endale aasta tagasi Tiktoki konto tegi, et sel sotsiaalmeedia platvormil halli tegevust reklaamida, ei osanud ta kuidagi aimata, et aasta pärast platvormiga liitumist on ta olukorras, kus on palganud vandeadvokaadi, et vastutusele võtta tapmisähvarduste tegijaid. Just nii see aga läks.