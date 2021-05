Kas see kollane kabriolett teatri ees on sinu oma?

Jah, see on juba üheksa aastat Andres Dvinjaninovi auto, mis ilmub välja siis, kui suveteatri hooaeg hakkab lähenema ja kui on vähemalt 20 soojakraadi. Mulle meeldib, kui katus sõidab maha ning tuul puhub sõidu ajal peast läbi ja puhastab mõtteid. Tuju läheb heaks ka neil, kes näevad tibukollast kabrioletti mööda sõitmas. Eks ole ju ka meie, näitlejate missioon praegusel keerulisel ajal kas või natukene meelt lahutada igal võimalikul hetkel.