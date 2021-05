«Laevas on Hollywoodi mägi koos tähtedega olnud juba aastakümneid. Kohalikel inimestel eesotsas Laeva kultuurimaja juhataja Veronika Täpsiga tekkis mõte mägi korda teha ja tähed särama panna. Plaanis on luua maamärk, et kui rahvusvahelised filmitegelased sisenevad Tartu maakonda, avastavad nad, et on sattunud Hollywoodi, kus on tunduvalt odavam filme toota kui päris Hollywoodis,» ütles Andres Dvinjaninov.