Ööl vastu tänast laekus häirekeskusele teade, et Tartumaal Tila külas püüti sisse murda ehitussoojakusse. Et objekti omanik oli oma valduse varasema vargusjuhtumi tõttu signalisatsiooni ning turvateenuse lepinguga edaspidiseks kindlustanud, pages kurjategija häire aktiveerudes sündmuskohalt.

Palu kiidab objekti omanikku, kes oma vara kaitseks oli astunud märkimisväärseid samme, sõlmides lepingu turvafirmaga ning panustades erinevatesse valvesüsteemidesse. «Kuigi uks küll lõhuti, tõkestas käivitunud signalisatsioon kurjategija edasised kavatsused sellelt objektilt midagi endaga kaasa võtta ning andis selge sõnumi, et tema kuritegelikku toimetamist on märgatud,» märkis Palu.

Politseiuurija sõnul on tänaöine juhtum ilmekas näide sellest, kuidas hinnalisse tehnikasse või ehitustarvetesse panustamine, nüüdisaegsete valvesüsteemide soetamine, aitab ära hoida nende sattumise võõrastesse kätesse. Kuivõrd viimasel paaril ööl on Tartu linnas ja selle läbiümbruses toime pandud üks suurem tööriistavargus ning üks varguskatse, soovitab Palu teistelgi oma ehitustehnika ja varustus üle vaadata, et need oleks kõrvaliste pilkude eest öötundideks ära pandud või mis veel parem, objektilt ära viidud.

Ta ei väsi rõhutamast, et kel vähegi võimalik, siis võiks panustada valvekaameratesse, signalisatsiooni või turvaettevõtetesse, mis on operatiivselt abiks, kui peaks ilmnema märke sellest, et keegi kõrvaline luusib teie territooriumil. Ka palub politseiuurija, et kui keegi on viimastel öödel Tartus või selle lähiümbruses märganud ehitusobjektide ümber kahtlast toimetamist, isikuid või sõidukeid, sellest politseile teada anda.