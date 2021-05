Eile oli üleriigilises digiregistratuuris enam kui 4100 vaba vaktsineerimisaega. Tartlased saavad aega broneerida seal või kliinikumi telefonil 731 7200. Liin on töös iga päev, tööpäeviti kell 8–18 ja nädalavahetusel kell 10–16.

Vaatamata sellele on liin paljudel juhtudel kinni või suunatakse kõne järjekorda. Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaatori Tiina Tederi sõnul peaks sel liinil kõnedele vastajaid olema piisavalt, ent praegu lihtsalt ongi palju helistajaid.

Ta arvas, et seesugune olukord on mõneti ootuspärane. «Alguspäevade asi,» sõnas ta. «Algus ongi pisut tormiline. Kui avasime vaktsineerimise 50-aastastele ja vanematele, olid meil ka väga tormilised päevad.»

Veel üks võimalus aja broneerimiseks on minna vaktsineerimiskeskusesse kohale, kuigi arvestama peab sellega, et tahtjaid võib olla veel ning aega ei pruugi saada samale päevale.

Samamoodi on keeruline löögile saada üleriigilises digiregistratuuris, kus ainult leheküljele pääsemist on täna oodanud mitu tuhat inimest. Ooteaeg varieerub, hommikupoolikul võis see küündida lausa tunnini.