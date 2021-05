Massiivsed müürid, punaste telliste rusud, palju metalli mitmesuguses vormis, mida hoone puhul võib ette kujutada, lapikesed munakivisillutist – seda kõike näevad möödujad neil päevil kaubahoovi pargi nurgas Poe tänava servas, kuhu linnavalitsus on tellinud kaldtee ehituse. Nädala algusest on seal käinud kaevetööd arheoloogide järelevalve all.