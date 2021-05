Linnavalitsuse terviseprojekt on kokku pandud sotsiaal- ja haridusvaldkonna asjatundjate abiga, teiste seas MTÜ Peaasjad ja hariduse tugiteenuste keskus, keskendutakse ennetustööle. «Tähtis on probleemi juurde jõuda enne, kui see on juba süvenenud,» ütles hariduse tugiteenuste keskuse juhataja Annely Võsaste.