Vanemuine esietendab balletiõhtu kõigepealt veebis

Vaatajatel on võimalus kaasa mõelda igavikulistel, aga ka tänapäeval väga olulistel teemadel. Miks me kõik nii erinevad oleme? Oleme me üldse oma valikutes vabad? Kas küsimused, mis meid siin ja praegu painavad, on saatnud inimkonda aegade algusest saadik või muutuvad need ajas? Üks on kindel: inimese vaim ei väsi vastuseid otsimast.