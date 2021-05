Küsimusi seoses viiruse leviku võimalustega on veel palju, kuid ralli peakorraldajad valmistuvad igaks stsenaariumiks ning ettevalmistused on täies hoos.

Tänavu hõlmavad kiiruskatsed rohkem omavalitsusi: WRC Rally Estonia 2021 sõidetakse Tartu linna ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Jõgeva, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel. Kokku toimub 24 kiiruskatset kogupikkuses 319,38 kilomeetrit.

Rohkem publikualasid

Eelarve planeerimise teeb keeruliseks see, et võistlusele lubatud pealtvaatajate arv pole teada ehk kui palju rallipasse võivad korraldajad üldse müüa. See-eest on spordisündmusele õla alla pannud omavalitsused.

Näiteks Tartu linn eraldas Rally Estoniale tänavu 90 000 eurot. «Alguses planeerisime põhieelarvest 60 000 eurot, aga kui selgus, et ralli toimub neli päeva, kergitasime summat. Tegemist on siiski väga mahuka spordiüritusega ning korraldajate vajadused samuti suuremad,» ütles Tartu linnavalitsuse sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp.

Rally Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe sõnul toimub ralli ettevalmistus praegu väga mitmel tasandil. Ühelt poolt vaadatakse üle ralliga seotud tehnilisi küsimusi, samal ajal kooskõlastatakse pealtvaatamisalasid maaomanikega ning mõeldakse läbi rallipasside müüki.

Praegu pole teada, kui palju publikut üritusele pääseb, aga Hõbe sõnul näib olukord pigem lootustandev. Lõplik tõde selgub juuni lõpus, sealt edasi enam piletimüügiga seotud otsuseid muuta ei saa.

«Arvestame riskidega, suhtleme pidevalt terviseametiga ning vaatame, kuidas olukord kujuneb,» selgitas Hõbe. Juba ainuüksi sõitjaid ja meeskonnaliikmeid kokku tuleb rallile ligi 1500.

Koostöö valdadega

​Latt on mulluste võistluste õnnestumise tõttu kõrgel ja tänavu tuleb veel rohkem keskenduda detailidele. «Eelmisel aastal sõideti ligi 250 kilomeetrit, tänavu on kiiruskatsete pikkus üle 300 kilomeetri,» ütles Hõbe.

Ta tõdes, et koostöö valdadega on ralli toimumise seisukohalt ülioluline. «Oleme võtnud suhtumise, et raha, mille vald meile annab, läheb neile tegelikult ka tagasi, sest kiiruskatsetega seoses parandatakse teid, mida saavad edaspidi kasutada kõik sealsed inimesed,» rääkis Hõbe.

Kõige põnevamad katsed saavad tema hinnangul olema Mustvee ja Peipsiääre vallas, kus on mitukümmend aastat tagasi sõidetud küll talverallisid, aga WRC sõitjatele on need rajad uued. «Arvan, et suur osa inimesi pole seal üldse käinud, sest need alad pole tihedalt asustatud,» lisas Hõbe.

Laiemas plaanis teeb Rally Estonia meeskond tööd ka keskkonnasäästlikkuse nimel. Tänavu on hübriid-, vesinik- ja elektriautoga rallile tulijatele ette tasuta autopääse ning osa võistlusel kasutatavast voolust toodetakse päikesepaneelidega.

Teine valdkond, mida korraldajad soovivad veelgi täiustada, on ralli veebiülekanded. Ühelt poolt on rallifännidel küll parem ülevaade internetis, kust katseid näeb täies ulatuses, teisalt ei ole miski võrreldav kohapealse elamusega. «Nagu eelmiselgi aastal, proovime neid asju omavahel ühendada nii, et publik saab pealtvaatamisalal kuulda päriselt autohäält ja näha masinaid lähedalt, aga samal ajal jälgida ekraanilt katsete kulgemist,» selgitas Hõbe.

Mai lõpuks on eesmärk autode testimine, mai jooksul selgub rallipasside valik ning juunis loodetakse alustada piletimüüki.