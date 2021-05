Eike Epliku näituse ühes saalis on murenenud ja sammaldunud raudbetoonile kinnitatud looduslik-unenäolisi moodustisi. FOTO: Hedi Jaansoo/Tartmus

Tartmusis praegu avatud näituse teoste autor Eike Eplik on üks mitmest noorest skulptorist, kelle viljakas loometee on saanud alguse kõrgemast kunstikoolist Pallas ning kelle isikupärane vormikeel ja teemakäsitlus on kahtlemata äratuntav.