Kui viimastel nädalatel on Tartu maakonnas ühes päevas registreeritud uute koroonapositiivsete arv jäänud üldjuhul alla 30, siis viimase ööpäevaga pandi neid kirja 48. Ainest muremõteteks pakub eraldi võetuna ka Tartu linna näitaja, mis viimasel ajal on olnud valdavalt 15 kandis, kuid hüppas eile 33 peale.

Terviseameti spetsialistid tõdevad, et inimeste ohutunne koroona suhtes on taandunud ning seda võib selgesti näha ka tänavapildis. Samas märgivad nad, et peamised nakatumiskohad on siiski õppe- ja tööruumid.