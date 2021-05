«Koolide avamisest nakatumisnäitajad kindlasti tõusnud ei ole, see on ikka sellest, et rahvast liigub rohkem ringi,» arutles Raave ja lisas, et haridusasutustes on juhtumid piirdunud ühe või kahe inimesega. Raave andmetel oli teisipäevase seisuga vaid üks lasteaiarühm eneseisolatsiooni saadetud. «Puškini koolis oli kahel õpilasel positiivne testitulemus, Kesklinna ja Karlova koolis ning Kutsehariduskeskuses ühel õpilasel,» täpsustas ta.