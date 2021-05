Tiik on kavandatud Siili 7 ja osaliselt ka Rebase 15 kinnistule. Et luba on alles värske, ei ole veel teada, millal tööd algavad. «Peame hanke käigus välja selgitama, kes töid tegema hakkab, alles siis saame kuupäevas ja kellaajas kokku leppida,» kommenteeris Vallikraavi Kinnisvara juhataja Indrek Rentel.

Selle asemel, et esitada kõiki neid objekte sisaldav terviklik kavand, on Vallikraavi Kinnisvara aga Siili 7 hoovi iga projektijupi jaoks eraldi ehitusluba taotlenud, mis võtab kauem aega kui ühe suure projekti kinnitamine.

«Mina ei suutnud küll kokku panna, et neil see projekt ühtse terviku moodustab, kuid võib-olla nad ise teavad paremini,» arvas Pool.

Eriskummaline on tema meelest ka tõsiasi, et tiik soovitakse rajada enne maju. «See on muidugi suurepärane, et hooneid veel ei ole ja alustatakse tiigist, aga eks see on iga inimese enda asi, mis järjekorras ta midagi teha tahab,» ütles ta.