See, et kinnisvaraarendajate äriplaan on suhteliselt lühikese ajaperspektiiviga, ongi loomulik. Kui aga omavalitsused jätavad pikka aega inimeste elu mõjutavad ruumikvaliteedid arendajatega maajagamisel oma planeeringutes ja ehitustingimustes arvestamata, siis tegelikult veavad nad eeslinna kolinud peresid alt.