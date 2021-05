Vaade 19. sajandi baltisakslase elutuppa. Kujundajad ja kuraatorid on loonud ajastutruu interjööri. FOTO: Sille Annuk

Kunagisi Johannes Pääsukese pildistatud romantilisi tagahoove, mida võis näha Ülejõel Fortuuna (Kalda) tänaval kohati veel 1970. aastate algulgi, Tartus enam ei kohta. Vanamoodne puitasum peab taanduma moodsate hoonete-äride ees, Emajõe ümbrusse on kerkinud ridastikku taevatorne. Nüüd, endise tartlasena ülikoolilinna jõudes valdab mind tunne – kuhu on kadunud see või teine hoone.