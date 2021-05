«Kui üldpilt praegu kehtivate piirangute jälgimisel on enamasti hea, siis oleme kahjuks viimaste päevade jooksul avastanud südalinnast paar toitlustuskohta ja baari, kes on püüdnud neile seatud piiranguid painutada ning on klientidele kohapeal pakutava osas jäänud avatuks kauemaks kui seda vabariigi valitsuse korraldus ette näeb. Info neist ettevõtetest edastasime nii terviseametile kui ka Tartu linna ettevõtlusosakonnale, kes tegelevad asjaga edasi,» sõnas Linnard

Linnard lisas, et politsei senine praktika näitab, et kaubanduskeskustes toimetavatest turvameestest on olnud väga suur abi selgitus- ja ennetustöö tegemisel. «Loodame, et nemadki jätkavad oma head tööd ning sama kurssi hoiavad ka toitlustusettevõtted, sest vaid ühiselt pingutades õnnestub ühiskond avatuna hoida ja viirusele piir panna kiiremini kui teineteisele vastu töötades,» sõnas ta.