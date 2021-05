Esimesed päevitajadki olid täna pärastlõunal Emajõe kaldal paadisillal päikest ihule ligi laskmas. Nagu ütlevad Curly Stringsi laulusõnad, eks ikka selleks, et saada pruuniks, teiseks juuniks. Kui soojad ilmad jätkuvad, võib see ka õnnestuda.

Riigi ilmateenistus aga hoiatab, et praegu on ka UV-kiirguse tase keskmisest kõrgem, mis tähendab, et päevitajail tasuks olla ettevaatlik.

Ilmateenistus andis teada, et UV-kiirguse näitajad tõusevad juba üle viie. «See on keskmine tase, mille puhul võib ohtlik põletus tekkida juba 35 minutiga,» vahendas ilmateenistus. Esimestel kevadistel päikesevõtmistel tuleks arvestada ka asjaoluga, et talvega on pigment nahas lahjenenud ja nahk pole veel valmis pikemaks päikese käes olekuks.