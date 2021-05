Meile oli suur au, et Vahur Afanasjev kirjutas meie piirkonnast ja vanausulistest raamatu «Serafima ja Bogdan». Keegi ei ole suutnud mitukümmend aastat teha niisugust romaani, kus on kirjas, kes on vanausulised ja miks nad on natuke erinevad teistest inimestest. Tänu temale saame oma piirkonda paremini turundada nii turismi mõttes kui ka üldiselt. Väga kahju, et ta nii noorena suri.