Näitusel avaneb Jaan Toominga loometee

See tähendab aga iga päev rohkem tunde neilegi, kes tahavad sinna minna ka mingil teisel põhjusel kui raamatud, näiteks väljapanekuid vaatama. Üks neist on Jaan Toominga 75. sünnipäeva näitus «Kui tõrvatungalt tuleleek sind rabab», mille on koostanud raamatukoguhoidja Marianne Tiik.