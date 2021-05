Eriti nukker paik on paljuräägitud südalinna park, kuhu linnavõim visalt kavandab kultuurikeskust. On kahtlejaid.

Kui linnal pole aednikku, pole ka lilleilu. Malli võib võtta lähedalt. Minge Elva ja näete, mida männilinnas on tehtud. Kõik rõõmustab juba aastaid silma. Linna sissesõidul Arbimäe ringil tervitavad aprillikuus sajad erksavärvilised krookused. Raudteejaama ees on tulbid ja nartsissid klumbis. Elva saab, aga Tartu mitte. Väikelinnas on justkui mitu korda rohkem kunstimeelt ja ilu kui Euroopa 2024 kultuuripealinnas. Hiljuti jalutasin Tallinnas Tammsaare pargis ja imestasin – põõsastest, elupuudest ja lilledest on loodud suurepärane ansambel.