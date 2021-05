Tiit Tammaru: mis toimub – Tartu korvpallis?

Igatsus Tartu Rocki järele on kestnud juba pikemat aega. Selle najal on liugu lasknud «seltskond», kohalikud poliitikud ja ka veidi laiema haardega tegelased. Kui vaadata kelle nimed teema kajastamisel vähemal või suuremal määral figureerivad, siis ühiseks nimetajaks võib pidada kohalikke valimisi sügisel. Mulle tundub aga, et tõsiseks ja protsessi edasiviivaks aruteluks pole nagu läinudki. Käib laiapõhjaline lahmimine, fännide emotsioonidel mängimine.