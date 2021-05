Piirkonna külastajatele tahetakse pakkuda võimalust saada kampaania jooksul osa eriilmelistest tuuridest, mis tutvustavad linna või maakonda erinevast vaatenurgast. Konkursil on oodatud osalema kõik, kellel on ammu olnud mõttes mõni täiesti omamoodi tuur või kes oskab jutustada põnevaid lugusid. Kastist välja mõtlemine on rohkem kui oodatud. Tuuride eesmärk on osalejatele eriliste elamuste pakkumine. Oodatud on erinevate teemade ja paikade valik nii Tartu linnas kui ka maakonnas. Tuuri pikkus peaks olema 1-1,5 tundi.

Kõigi ideede hulgast valitakse välja viis kõige põnevamat ja erilisemat tuuri, mida suvekampaania raames läbi viia. Väljavalitutega võetakse ühendust, et leppida kokku vastava tuuri toimumine kampaaniaperioodil. Konkursil väljavalitud tuuride läbiviijatele on määratud väike rahaline preemia.

Tuurid, mida juba teenusena pakutakse, ei lähe konkursi korras arvesse. Tuuride esitamise tähtaeg on 23. mai. Kavandid (tuuri tutvustus ja marsruut) tuleb saata aadressile sille.siniavski@visittartu.com.