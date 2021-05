500-eurose preemia oli välja pannud tarkvaraarendusettevõte Playtech Estonia, kes sihtis oma stipendiumi üleandmise just rahvusvahelise õdede päeva lähedale. Preemiasaajaid on kokku 10, aga koroonaaja reegleid arvestades on tunnustust jagatud mitmes satsis ja mitmel pool.

Esmaspäevahommikusel tseremoonial seadsid end ritta neljanda aasta tudengid Theodora Nõmmik, Kadi Hõlpus ja Merily Uppin ning teise aasta üliõpilane Merette Arula.

Theodora Nõmmik ja Merette Arula on töötanud erakorralise meditsiini osakonnas ning Covid-haigete osakonnas, esimene Tartu ülikooli kliinikumis, teine Viljandi haiglas.

Kadi Hõlpus lõpetas täna hommikul 24-tunnise valve Lõuna-Eesti haigla siseosakonnas. Merily Uppin käib tööl psühhiaatriakliinikus, kuna Covidi-aeg on rohkem kui varem esile toonud vaimse tervise probleeme.

Tulevaste tervishoiutöötajatena on nad kõik head suhtlejad, lahendavad probleeme kiiresti ja oskuslikult ning reageerivad ootamatutes olukordades professionaalselt ja rahu säilitades.

Theodora Nõmmik meenutas, et haigla Covid-osakonnas töölehakkamine oli algul põnev, hiljem aga ka väsitav. «Mingi sisemine ind oli see, mis jõudu andis.»

Playtech Estonia esindajana kohal viibinud Martin Pedak ütles, et nende ettevõte on alati otsinud ühiskonnas sotsiaalseid valdkondi, mis tähelepanu ja toetust vajaksid. Õenduse üliõpilaste märkamine on esimene sedalaadi suund. «Stipendium innustab õenduse üliõpilasi töökätepuuduses meditsiiniasutustele appi minema ning ka erialaseid õpinguid edukalt lõpetama,» ütles ta. «Uus stipendiumifond on hea näide erasektori ja haridusasutuse koostööst.»

Samuti viibis kohal Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden, õnnitledes stipendiumisaajaid isiklikult ja ulatades igale ühele kooli poolt lillebuketi ja meened.

Ülejäänud kuus stipendiumisaajat on Eelika Kapitan, Merili Ootsing, Marike Peedosaar, Mari-Liis Peedumäe, Kassandra Teder ja Liis Antsi.

Õppeprorektor ja stipendiumikomisjoni esimees Kersti Viitkar lisas, et stipendiumiväärilisi tublisid õenduse tudengeid oleks olnud rohkemgi. «Rõõmuga aga näen, et täna stipendiumi kätte saanud on üliõpilased, kes töötavad kas hooldajana või abiõena ning on panustanud tervishoidu just Covid-19 olukorras,» põhjendas ta. «Kõik nad on aktiivsed olnud teenuste pakkumisel kogukonnale ja kõrgkooli tutvustamisel ning kuuluvad üliõpilaste ja kutsealaühingutesse. Neil kõigil on väga head õpitulemused ja selge tulevikunägemus, kuidas õena ennast edasi arendada.»