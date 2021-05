Politsei tabas 1,5-promillises joobes teismelise

Nende seas oli nii tüdrukuid kui poisse, peaasjalikult 14-15aastased, kes ei pea paljuks parkide ja teiste avalike kogunemiskohtade kõrval kokku tulla näiteks ka erinevatesse mahajäetud majadesse, kus viibida ei tohiks, kirjeldas Tartu piirkonnavanem Siim Linnard.

«Lisaks sellele, et lagunevates majades on niisamagi ohtlik käia, teevad noored endale seal ka alkoholiga kõvasti liiga. Ebaadekvaatses seisundis on aga ka õnnetused kergemad juhtuma, rääkimata kuriteo ohvriks sattumise võimalusest või sellest, et noor paneb ise joobnuna mõne süüteo toime, mis tema edasise tuleviku ära rikub,» nentis Linnard.

Nii näiteks avastasid politseinikud Tartus Liivi tänaval mahajäetud majast poisi, kel tuvastati umbes 1,5-promilline joove. «Noored olid joonud vaheldumisi nii veini kui viina, mõni ka õlut. Seda kõike olevat neile ostnud üks täiskasvanud sõber,» vahendas politseinik.

Üks alkoholi pruukinud nooruk väitis, et oli ise ühest kauplusest alkoholi ostnud ilma, et müüja tema vanuse kohta mingitki huvi üles oleks näidanud. «Võtame kauplusega ühendust ja selgitame juhtunu tagamaid, kuid igal juhul on palve, et kauplused käituks alkoholi ja tubakatooteid müües vastutustundlikult ning veenduks, et sellised tooted vähemasti nende kaudu alaealisteni ei jõuaks,» palus piirkonnavanem.