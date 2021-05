Kell 10.30 paiku ei olnud veel võimalik taotlemiseks linnaportaali veebilehele siseneda. Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonijuhi Lilian Lukka sõnul oli huvi kompostrite vastu sedavõrd suur, et Tartu linna koduleht jooksis seetõttu kokku. «IT-osakond tegeleb praegu sellega, et jõudlust juurde saada, kuid hetkel ei oska ma öelda, et mis kellaks süsteemi jälle toimima saame," selgitas Lukka ja lisas, et taotluste lehekülg on seotud Tartu linnavalitsuse kodulehega. "Veebilehte ei külastata igapäevaselt nii palju, kuid täna sattus seda kasutama korraga palju inimesi, ilmselt oli huvi kiirkompostrite vastu metsik."