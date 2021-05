Loone Ots: Süku asemel tulgu Tartusse Aku!

Südalinna kultuurikeskuse teema kütab tartlaste kirgi nii võimsa jõuga, et päikesepaneele pole enam vajagi. Süku lihakssaamine, vabandust, karbiks kasvatamine, on ammu taandunud algsest eesmärgist pakkuda peavarju ja näitusepaika Tartu arvukale kultuurirahvale. Isegi kavandatav hiidmõõtu saal pole enam teema. Tegelik duell on kohapõhine: kas jätta ellu park või kutsuda ellu hoone.