Ta elab koos abikaasa Erviniga Tartus ning töötab sotsiaalkindlustusametis peaspetsialistina. Oma tütreid ja poegi peab Küllike Kont enda parimateks õpetajateks.

Tartumaa aasta ema valiti Tartu ülikooli botaanikaaias kaheteistkümne nominendi hulgast. Neist kümme oli pidulikul sündmusel kohal. FOTO: Margus Ansu

​Kustumatu sära

Piirangute tõttu tuli pidulik üritus tänavu korraldada väljas ja kuigi sadas vihma, ei morjendanud see kohalolijaid.

​Küllike Kont tuli auhinnale järele imestunud pilgu ja rõõmust pakatava naeratusega. «Kui istusin uhkes reas koos teistega, kelle nimed olid juba kõlanud, siis mõtlesin, et vahet pole, see päev on niigi ilus ja jääb mulle meelde,» kirjeldas ta.

Mõni hetk hiljem välja kuulutatud auhind oli talle üllatus ja liigutas südant. «Ma ei arvanud, et see mulle nii korda läheb, sest olen igal aastal olnud oma pere jaoks aasta ema. Aga tegelikult tõi selline märkamine ikka pisara silma,» lisas vastne aasta ema.

Tema abikaasa Ervin Kont hindab pereema juures kõige rohkem kustumatut sära. «​Küllike toob meile koju palju rõõmu, ta on ise positiivne ning see kandub edasi lastele ja annab enesekindlust juurde,» selgitas Ervin Kont.

​Kõik Kontide pere lapsed on erineval kombel aktiivsed. Perepoeg Oliver Kahu töötab «Aktuaalse kaamera» saatejuht-toimetajana, Kaarel Kahu on IT-spetsialist Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Forum Cinemase filmikonkursi võitnud lühifilmi kaasautor, Hendrik Kont on projektijuht Eesti firmaspordi liidus, programmijuht OÜs FitQ Studios ja silmapaistvate saavutustega poksija ning Martin Kont õpib Tartu Jaan Poska gümnaasiumis 10. klassis ja on hinnatud koorilaulja.

Peretütar Sirle Kont õpib Tallinna tehnikaülikooli Tartu kolledžis neljandal kursusel ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist, Erle Kont omandab Sibeliuse akadeemias teist magistrikraadi orkestri dirigeerimises ja on TaHe nüüdismuusika kollektiivi asutaja ning Helena Kont õpib Tartu kõrgemas kunstikoolis Pallas esimesel kursusel meedia- ja reklaamidisaini.

​Pere on esikohal

Laupäeval oli tunnustamisel kohal ka tütar Sirle Kont, kelle sõnul on uhke tunne olla aasta ema laps. «Mul ikkagi tuli ka pisar silma, kui ta auhinna vastu võttis. Üks asi on head iseloomuomadused, aga veelgi olulisem see, kuidas tema ja isa teevad pidevalt otsuseid selleks, et lastel oleks hea. Pere on esikohal ja see on hea tunne,» kirjeldas Sirle Kont.

Pereema Küllike Kont peab oluliseks õpetada lapsi igas olukorras hakkama saama. «Minu arvates pole õige, kui tahame halbu asju vältida. Muidugi võiks lapse eest kõik tumedad pilved ära lükata, aga nii jääb ta ühel päeval üksinda olles hätta. Vanemate roll on anda lastele tööriistad,» selgitas Küllike Kont.