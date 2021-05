Selgus ligi viiehektarilise Raadimõisa puhkeala ideekonkursi võitja

Kavandi taga on Lootusprojekt OÜ ja Rootsi ettevõtte MARELD Landskaparkitekter AB ühispakkumus, mille autorid on Häli-Ann Tooms, Mari-Liis Männik, Martin Allik ja Robert Schuck.

Žürii otsustas teise ja kolmanda koha jagada võrdselt tööde «Kude» ja «Virb» vahel. Kavandi «Kude» esitas F+A maastikuarhitektuur OÜ ning selle autoriteks on Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Sepping. Võistlustöö «Virb» esitas arhitektuuribüroo Pluss OÜ ja selle autoriteks on Mari-Leen Lao, Elina Lobunkova ja Indrek Allmann.

Žürii otsustas anda ergutuspreemia võistlustööle «Marjamaa», mille esitas Swecpo Projekt AS ning mille autoriteks on Katri Soonberg, Romet Virkus, Alaleh Rahimi, Ahti Kooskora, Karina Niinepuu ja Sander Paling.

Tartu vallavanem ja žürii esimees Jarno Laur sõnas võidutöö kohta, et tegemist on tööga, mis väärtustab juba olemasolevat rohevõrgustikku ning mõjub lihtsa, selge ja loomulikuna. «Žürii hinnangul on tegu esitatud võistlustöödest kõige vähem tehislikuna mõjuva kujundusega. Kavandatud tegevused alal ei ole ülereguleeritud, töö on hästi läbi mõeldud, funktsionaalne ning etapiliselt loogiliselt realiseeritav,» sõnas Laur.