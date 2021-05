Kuidas see ajaliselt välja näeb, õpingute, töö ja kõige muu kõrvalt? Kas magamiseks jääb ikka aega?

Vahepeal isegi jääb. Üsna raske on ikkagi kogu enda aega majandada. Kõike tahaks teha, aga tegelikkuses on 24 tundi, millest jääb väheks. Vaba aega, töid, hobisid ja kooli kuidagi kokku panna on keeruline, aga iga aastaga läheb see järjest lihtsamaks, kui mingid graafikud tekivad.

Mis on saates olnud kõige huvitavam või põnevam, või on midagi sellist, mida te ei oleks oodanud?

Ilmselt on selle saate puhul kõige suurem katsumus tegelikult olnud tiimitöö, sest tavaliselt olen asju harjunud tegema kas üksi või kahekesi. Juba alguses panime rõhku sellele, et tiim tervikuna töötaks. Arutasime pidevalt läbi, mida me valesti tegime, miks kuskil mingi vaidlus tekkis ja mis järjekorras peaks ülesandeid jagama.

Kas nüüd on tulnud ka tööpakkumisi?

Jah, ma teen koostööd Solaride projektiga – puhtalt päikeseenergial töötav võidusõiduauto –, sinna mind kutsuti ja olen praegu seal elektroonikatiimis. Püüan seda ka kuidagi oma graafikusse suruda, et jõuaks kõik tehtud.

Mis sellest lõpuks saama peaks?

Austraalias toimuvad sel alal võistlused 2023. aastal. Neli inimest mahub sellesse autosse ja neil tuleb sõita 3000 kilomeetrit. Meeskond peab olema ise võimeline autot tee peal parandama, et kui midagi juhtub, siis oleks võimalik edasi liikuda. Äge projekt on.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et üldine plaan, millele mulle meeldib pidevalt mõelda, on see, et kolmekümnendaks eluaastaks võiks miljon koos olla.

Kas teil vaba aega ka on?

Olen nüüdseks kaks ja pool aastat harjutanud kitarrimängu, millega alustasin Rootsis tööl olles. Olin seal esimest korda kaks ja pool kuud järjest, hirmus koduigatsus tuli peale. Nii ma ostsin sealt kohalikust kitarripoest akustilise kitarri ja hakkasin vaikselt mängima.

Kunagi mängisin tohutult arvutimänge, rohkem meeldisid strateegiamängud ja sellised, kus peab tekitama mingi töötava süsteemi. Minecrafti mängin siiani. Vahel mulle meeldib võtta ja teha üks lahe masin või ehitis valmis. Aga eks muusika ja käsitöö ongi peamised hobid.

Millised on tulevikuplaanid?

Ma tahaks oma maja valmis ehitada lõpuks. Samuti tahan oma ettevõtte käima saada, just selle aasta alguses registreerisin selle ära. Tahaks ikkagi mööbli- ja nahatööd kuidagi suuremalt teha. Mingeid start-up’i ideid on mul ka. Kokkuvõtlikult võib öelda, et üldine plaan, millele mulle meeldib pidevalt mõelda, on see, et kolmekümnendaks eluaastaks võiks miljon koos olla. Mitte selles mõttes, et mul kuskil pangas on miljon, aga selline netoväärtus võiks mul olla.

Palgatööle ma ei kipu, pigem töötada inimestega koos, mitte kellegi heaks töötada. Et mingit väärtust tahaks ikkagi tekitada, sest ideid on tohutult. Mingi aeg võiks midagi ägedat ja maailma muutvat ka ette võtta.

Täna on reede. Ansambel Hampelmann esitas 1980. aastatel laulu «Reedene rõõm». Mis on teie reedene rõõm?