Mugavusteta linlased pääsesid lõpuks sauna

Sauna juhataja Andrus Kõo palus olla kõigil vastutustundlikud ja tulla sauna praegu vaid tõsise vajaduse korral, mitte lihtsalt mõnusalt aega veetma. «Enamasti läheb ühel inimesel poolteist tundi, kuid kedagi me välja ei viska, kui kauem ollakse,» ütles ta. «Oleme mõistvad, sest kõik ei pruugi nii kiiresti pesemisega valmis saada.»

Anne saun on saanud mõneski kohas värskendust, näiteks on riietusruumis remonditud lage, kust varem betoonitükke kukkus. Ka üks varem tühalt seisnud tunnisaun sai tänu Tartu kutsehariduskeskuse õpilaste praktikale uue ilme ja on nüüd saunaliste kasutada.