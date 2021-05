Tartu külje all Tõrvandis töötava ASi Respo Haagised juht Toomas Antons näitas laoplatsil eestlaste üht lemmikut, kuppelkattega kasthaagist. Taamal käib tootmishoone juurdeehitus, mis valmib sügisel. FOTO: Sille Annuk

Tartu lähistel Tõrvandis tegutseva aktsiaseltsi Respo Haagised tootmishoone juures käib hoogne ehitus. Sügiseks suureneb ettevõtte tootmispind märgatavalt. Kui mullu kevadel tundus, et koroonakriis hakkab pitsitama ka nende ettevõtmist, siis nüüd, aasta hiljem tõdevad Respo juhid, et haagiste läbimüük on hoopis kasvanud.