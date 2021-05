Triin Roos: Kes ütleb, kes on «halb ema»?

On üks lugu, mis ei anna kuidagi rahu. Selle loo pealkiri on «Väga lihtne on olla halb ema» ja selle on kirjutanud Aet Rebane. Lugu ilmus 26. oktoobril 2020 Tartu Postimehes, just minu tütre kümnendal sünnipäeval. Kümme aastat on selline aeg, mil on paras teha vahekokkuvõtteid, vaadata tagasi ning mõelda, mida oleks võinud teha teisiti.