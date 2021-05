Ometi kuluks enamikule südames emadele (sest jah, on ka väga väike hulk selliseid, kes ei kasva kunagi selleni, et nad on emaks saanud, olgu neil lapsi kuitahes palju) ära midagi, mis on esmapilgul tunnustamisele vastupidine. Vaja oleks enesekindlust ja sellist usku endasse, et välist heakskiitmist ja imetlemist polegi iga hinna eest vaja. Teadlikkus sellest, milline inimene ja naine ja ema ma olen, julgus just selline olla. Mitte teistele esitlemiseks loodud brändi või stereotüüpse ideaalina netiavarustes tähelepanu otsimas, vaid lihtsalt teadlikkus ning jalad-maas-ja-pea-selge-arusaamine iseendast, enda aktsepteerimine. Enesekindlus, mis laseb endast teada anda. Lastele ja lähedastele, sõpradele ja kolleegidele, üldse.