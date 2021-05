Viljandi tee 34 korteriühistu esimees Alik Säde ütles, et nende maja lähinaabruse peenra kohta on nad kiitvaid kommentaare kuulnud nii Puhja inimestelt kui päris võhivõõrastelt. «See tõestab, et ilu muudab maailma paremaks ja inimesed lahkemaks,» rõõmustas ta.

Elva valla heakorraspetsialist Sten Saarekivi lisas, et peenra kinkis neile SW Energia, kes rajas Puhja katlamaja, ja kuna ettevõttel on hea komme igasse paika, kus nad töö lõpetavad, midagi keskkonna heaks ka kinkida – kas puid või lilli, siis Puhja valis lilled.

Ilu on juba esimesel kevadel pärast istutamist nii võimas, et tasub loota – see distsiplineerib seda ka hoidma, nii et inimesed ja mesilasedki võiksid vaid rõõmu tunda.