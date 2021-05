Kastre vallavalitsus koostöös Melliste kooliga on aastaid vaeva näinud selle nimel, et Mellistes elavad lapsed saaksid põhihariduse kätte just oma kodu lähedal asuvast koolist. Töö on vilja kandnud, sest eile kinnitas haridusminister Liina Kersna käskkirjaga koolitusloa, mis lubab Melliste Koolis korraldada õpet põhikooli III kooliastmes.

Taoline muudatus tähendab Melliste kooli direktori Aile Kilgi sõnul seda, et sellel aastal avatakse seitsmes klass, järgmisel aastal kaheksas ja ülejärgmisel juba üheksas klass.

Kastre vallavanema Priit Lombi sõnul on kodulähedane kool valla prioriteediks. «Arvestades meie kasvavat elanikkonda ja järjest atraktiivsemaks muutuvat elukeskkonda, on mul hea meel, et saame otsustada kooliastmete lisandumise, mitte sulgemiste üle, nagu tavapäraselt lehest lugeda ja raadiost kuulata saame,» lausus Lomp.

Valla haridusspetsialisti Katrin Nurme sõnul on tegemist väga olulise ja positiivse uudisega Kastre valla jaoks, kuna lapsevanemad nii koolist kui ka lasteaiast on juba aastaid avaldanud soovi kooli tegevusvormi muutmiseks, et oleks võimalus lapsed kodukandi kooli panna.