Maamess lükkub taas edasi

Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul langetas messi korraldusmeeskond otsuse raske südamega, kuid praeguseks on selge, et ka tänavu ei ole suurürituse korraldamine võimalik.

«Kui veel mõni aeg tagasi püsis lootus, et maamess ja teised suursündmused toimuvad, ei anna viiruse levik ja kehtestatud piirangud siiski võimalust suuremat hulka inimesi kokku kutsuda,» märkis korraldaja.

On räägitud ka ühiskonna järkjärgulisest avamisest, kuid Kikkuli sõnul ei saa korraldajad ega eksponendid heas usus sellele lootma jääda. Praeguseks on maamessi visiidi tühistanud ka väliskülaliste rühmad, kes moodustavad arvestatava osa külastajaskonnast, rääkimata välisriikide ettevõtetest, kellel oleks võimatu messil esindatud olla. Tavaliselt osaleb maamessil ettevõtteid 10–12 välisriigist.

«Kui maamessi ka piirangute tingimustes korraldada, on selge, et mess ei oleks võrdväärne varasemate aastate messidega ja sellesse tehtavad investeeringud ei tooks eksponentidele loodetud tulemust,» rääkis Kikkul.

Messi eesmärk on pakkuda ettevõtetele turundus- ja müügituge ning edendada majanduselu. Näiteks annab messindus tööd erineva profiiliga ettevõtetele, nagu stendiehitus-, majutus-, transpordi- ja toitlustusettevõtted. Maamessil on alltöövõtjaid tavaliselt 70 ringis. «Maamess on pikkade traditsioonidega üritus ja igakevadine hooaja avalöök, aga tänavu ei ole enam reaalne korraldada tasemel messi,» lisas ta.