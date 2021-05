Tartumaa nakatumisnäitaja on tõusnud

Tartumaa nakatumine on tõusnud. Maakonna viimase 14 päeva nakatumine 100 tuhande elaniku kohta on 180,7, ent nädal tagasi oli sama näitaja 162.

Ka nakatamiskordaja R on Tartumaal üle ühe. R näitab, kui palju teisi inimesi suudab nakatada üks nakatunud inimene. Mida kõrgem kordaja on, seda kiirem on kasv. Ka Terviseameti juht Üllar Lanno ütles eile ETV saates «Esimene stuudio», et nakatumine on liikunud Põhja-Eestist lõuna poole.

Tartumaal on vaktsiini saanud 47 233 inimest, mis on 30,81 protsenti elanikkonnast. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 12,14 protsendil tartumaalastest. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 65 838 korral.

Üle 70-aastastest tartumaalastest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 71,26 protsenti. Kõige rohkem eakaid on vaktsineeritud Tartu vallas, kus vaktsiiniga hõlmatus on pisut üle 75 protsendi, millele järgneb Kastre vald, kus vaktsiini on saanud pea 75 protsenti 70+ vanuses inimesi.

Kambja vallas on üle 70-aastastest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 73,67 protsenti, Nõo vallas 73,37 protsenti, Tartu linnas 71,64 protsenti, Luunja vallas 69,81 protsenti, Elva vallas 69,37 protsenti ja Peipsiääre vallas 60,55 protsenti.