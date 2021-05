Rannar Raba: lõpetage Süku-vaidlus

Tulevase südalinna kultuurikeskuse (Süku) asukoha üle peetav vaidlus tuleks lõpetada. Kohe. Vähemalt mõneks ajaks. Vähemalt sellises võtmes, nagu seda on seni peetud. Nüüd, kus riigikogu kultuurikomisjon on Süku tõstnud kultuurkapitali investeeringutoetuse jagamisel kõige kiiremini ärategemist väärivaks uueks riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks ning suure tõenäosusega ei vaidlusta seda ka parlamendi täiskogu, on saabunud tartlastele parim võimalik hetk selles teemas kand maha panna ja kompromissi otsima asuda.