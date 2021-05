Algab Tartu-Rahinge kergliiklustee ehitus

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et rajatav kergliiklustee muudab Tartu maapiirkonna elanikele jalgsi ning rattaga liiklemise oluliselt mugavamaks ja ohutumaks. «Kuna sealsed asulad ei paikne linnast kaugel, siis toob uus kergliiklustee juurde rattaga linna sõitjaid. Nii Rahingel kui ka Ilmatsalus on olemas rattaringluse parklad. See on väga mõistlik ja vajalik, et kuni kümmekond kilomeetrit linnasüdamest eemal paiknevad asulad on Tartuga maanteeäärsete kergliiklusteedega ühendatud,» ütles abilinnapea Raimond Tamm, kes lisas, et täiendavad kilomeetrid kergliiklusteid rõõmustavad kindlasti ka paljusid tervisesportlasi.