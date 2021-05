Et kadunud naisel võib esineda mäluprobleeme, oletasid otsijad, et tal võib olla raskusi kodutee leidmisega. Seepärast andis politsei avalikult teada tema tundemärgid ja palus neil, kes juhuslikult peaks sellisele kirjeldusele vastavat naist kohtama, jääda abi saabumiseni tema juurde.

Korrakaitsjad said juba esimese tunni vältel mitu vihjet, et otsitavat naist on päeva jooksul küll ühes, küll teises kohas nähtud. Viimane teade tuli mehelt, kes ütles, et sõitis äsja autoga mööda Tartu-Räpina-Värska maanteed ning nägi Kastre vallas teeservas kükitamas kirjeldusele vastavat naist, koer kõrval.