Kui ETV saates küsiti rahandusministrilt, et kas teate palju on päästetöötaja palk? Vastuseks tuli, et täpselt ei tea. Kui saatejuht ütles, et palk on 1068 eurot, siis selle peale tuli rahandusministri poolt vaid naeratus ja üks sõna «vähe». Kui on vähe, siis miks see nii oli, on ja jääb?