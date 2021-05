Kolm esimest matši võitis Artur Jeremejev ülekaalukalt 8:0 ja väga kiiresti: maadelda tuli vähem kui üks minut. Jeremejevi treeneri Kristjan Pressi sõnul andis võistluse tasemest aimu juba see, et 2019. aasta U15 Euroopa meistrivõistluste pronksivõitja jäi oma kehakaalus alles viiendaks.

«Tuleb arvesse võtta, et Artur võistles viimati välismaal matil poolteist aastat tagasi, aga ta ei olnud roostes ning alistas ungarlased, kes on Euroopa arvestuses ühed tugevaimad,» selgitas Press.

Ta ei saanud Jeremejevi sooritusele ise kohapeal kaasa elada, sest viibis Gruusias karantiinis. Treeneri sõnul ei jätnud Jeremejev oma esimestele vastastele isegi võimalust, sest 30 sekundiga võit ära vormistada on suur asi.

Finaalis ootas Jeremejevit matš ungarlase Benjamin Juhasz​iga. Tartlane jäi küll korraks kaotusseisu, kuid suutis seejärel sooritada neljapunktilise heite ja võitjana väljuda. «Seal oli mul väga tugev vastane ja pidin maadlema kõik neli minutit täis. Ausalt öeldes oli turniir harjumatu, sest polnud kaua võistlustel käinud ja see tekitas parajalt ärevust,» rääkis Artur Jeremejev.

Kristjan Pressi sõnul tuli finaalis tõepoolest rohkem vaeva näha, kuid lõpuks kõik õnnestus. «Meil on trennis selline ütlemine, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Tšempionid peavad ise oma võimaluse üles leidma,» lausus ta.

EM on tähtsaim siht

Horvaatias toimunud võistlus oli Kristjan Pressi hinnangul selline, kuhu tulid osalema riikide esikolmiku maadlejad. «Ühe päeva kohta on sellisel võistlusel juba osalustasu 60 eurot, lisaks litsentsid ja tervisetõendid, mida vaja läheb. Need võistlused on üsna kulukad ja kohale tulevad ainult parimad,» tõdes ta.