Esietendus oli Ugalas 11. aprillil, mais olid saalid täis, rahvas vooris noorte tükki vaatama bussitäite kaupa. Nüüd on seda Eesti kullafondi kuuluvat etendust vaadanud väga paljud eestlased, paljud teavad seda tükki endiselt peast – teate ju küll parooli «Ööd on siin mustad!». 1991. aasta on aeg, mida naljalt ei unusta ka Piret Kalda.