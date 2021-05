Märt Põder: targas linnas parki ei ehitata

Teame tegelikult algusest peale, et parki ehitamine on halb plaan. Pole olnud hetke, mil keegi seda linnavõimule ei meenutaks. Olgu need 2716 mõne aasta tagust allkirja kesklinna parkide hoonestamise vastu või 5183 allkirja keskpargi kaitseks nüüd – soov ehitada on nii tugev, et suleb kõrvad argumentide ees.