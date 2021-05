Tallinna halduskohtu määrusega 4. maist rahuldati Tartu Uue Teatri esialgse õiguskaitse taotlus etenduste toimumiseks. Kohus kinnitas seda, mida teater juba teadis isegi: «Kõigi piirangute lõpp» on viiruse levimise poolest ohutu lavastus ning et etenduste algusaeg, mai esimesel poolel kell 21, on oluline nii kunstilistel kui ka muudel kaalutlustel.