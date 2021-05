Terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht selgitas, et olukord on endiselt väga habras ja üle Eesti on viiruse leviku risk väga kõrge. «Piirangute leevendamine ei tähenda ohu kadumist. Terviseameti inimesed näevad iga päev juhtumeid, kus nakatumist oleks saanud vältida distantsi hoides, maski kandes ja hoolitsedes oma käte hea hügieeni eest. Ka ettevõtjad saavad kaasa aidata oma klientide harjumuste muutmisele,» rääkis Luht.