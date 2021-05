Tegemist on Vene päritolu 82 mm miinipildujamiinidega, mida kasutati teises maailmasõjas. Lõuna-Eesti pommigrupi juhataja Veikko Allik sõnas, et tänu kodaniku hädaabikõnele sai metsaalune palju ohutumaks. «Lõhkekeha leiust teavitamises ei tasu kõhelda,» rõhutas ta. Tavaliselt võtab demineerija leidjaga ühendust, et täpsustada asukoht ning uurida, kas leidja viibib veel leiu piirkonnas. «Meie jaoks on oluline, et kõik ohtlikud lõhkekehad saaksid kokku korjatud, ja teeme seda viisil, mis häiriks minimaalselt leidja tööd või igapäevast elukorraldust,» lisas ta.