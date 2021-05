Lauri Beekmann ja Kalle Pilt: Üks viis, kuidas tulla kriisist välja tugevamana

Ei saa ju eitada, et on olnud ka positiivset. On suurel määral sõltunud meist igaühest, kuidas oleme osanud selle kodu- ja perekeskse aja enda kasuks toimima panna. Paljud lapsevanemad on taas avastanud aktiivse lapsevanema rolli tähenduse. Räägitakse rekordilistest suuskade ja jalgrataste läbimüügist, matka- ja rabaradadel käimisest. Paljud on vähendanud alkoholi tarvitamist ja suletud umbsetest ruumidest on leitud jälle tee loodusse.